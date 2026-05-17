"Ак Барс" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина против "Локомотива"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казанский «Ак Барс» выиграл у ярославского «Локомотива» в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ со счетом 2:1.
- Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер установил новый рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше Кубка Гагарина, набрав 22 очка.
- Счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2, пятая игра пройдет в Ярославле 19 мая.
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" дома выиграл у ярославского "Локомотива" в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Казани, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов (35-я минута) и Александр Хмелевский (51). У "Локомотива" отличился Александр Полунин (27).
34:31 • Артем Галимов
50:55 • Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Mitchell Miller)
26:39 • Александр Полунин
Защитник "Ак Барса" Митчелл Миллер отдал голевую передачу на Хмелевского и установил новый рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше Кубка Гагарина. На его счету стало 22 очка (7 голов + 15 передач) в 18 играх.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Пятая игра пройдет в Ярославле 19 мая.
"Локомотив", являющийся действующим обладателем Кубка Гагарина, завершил регулярный чемпионат на первом месте в таблице Западной конференции. На пути к финалу команда обыграла московский "Спартак" (4-1), уфимский "Салават Юлаев" (4-0) и омский "Авангард" (4-3). "Ак Барс" финишировал третьим на Востоке. Ранее в плей-офф казанцы одержали победы над челябинским "Трактором" (4-1), минским "Динамо" (4-0) и магнитогорским "Металлургом" (4-1).