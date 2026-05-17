Российские атлеты установили два мировых рекорда в Туле

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский атлет Давид Шамей установил новый рекорд России и мира в выталкивании шаровой гантели весом 147,5 килограмма.

Рамиль Рамазанов установил рекорд России и мира в абсолютной весовой категории среди атлетов старше 40 лет, подняв и зафиксировав одной рукой над головой гигантскую гантель весом 120 килограммов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Российский атлет Давид Шамей установил новый рекорд России и мира в выталкивании шаровой гантели, а спортсмен Рамиль Рамазанов - в поднятии над головой гигантской гантели, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер.

"Наш атлет Давид Шамей установил рекорд России и мира в выталкивании шаровой гантели весом 147,5 килограмма. Рекорд посвящен 81-й годовщине Великой Победы", – сказал Паллер.

По его словам, ранее рекорд в этой категории составлял 146 килограммов и принадлежал польскому атлету Матеушу Киелишковски.

Кроме того, продолжил Паллер, Рамазанов установил рекорд России и мира в абсолютной весовой категории среди атлетов старше 40 лет, подняв и зафиксировав одной рукой над головой гигантскую гантель весом 120 килограммов.

"Ранее в мире в данной категории над головой гигантскую гантель поднимали только весом 100 килограммов", – отметил Паллер.