Российские атлеты установили два мировых рекорда в Туле - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
12:59 17.05.2026 (обновлено: 13:01 17.05.2026)
Российские атлеты установили два мировых рекорда в Туле

Шамей и Рамазанов установили новые рекорды России и мира в выталкивании гантели

  • Российский атлет Давид Шамей установил новый рекорд России и мира в выталкивании шаровой гантели весом 147,5 килограмма.
  • Рамиль Рамазанов установил рекорд России и мира в абсолютной весовой категории среди атлетов старше 40 лет, подняв и зафиксировав одной рукой над головой гигантскую гантель весом 120 килограммов.
  • Оба рекорда официально зарегистрированы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Российский атлет Давид Шамей установил новый рекорд России и мира в выталкивании шаровой гантели, а спортсмен Рамиль Рамазанов - в поднятии над головой гигантской гантели, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер.
Рекорды были установлены в Туле.
"Наш атлет Давид Шамей установил рекорд России и мира в выталкивании шаровой гантели весом 147,5 килограмма. Рекорд посвящен 81-й годовщине Великой Победы", – сказал Паллер.
По его словам, ранее рекорд в этой категории составлял 146 килограммов и принадлежал польскому атлету Матеушу Киелишковски.
Кроме того, продолжил Паллер, Рамазанов установил рекорд России и мира в абсолютной весовой категории среди атлетов старше 40 лет, подняв и зафиксировав одной рукой над головой гигантскую гантель весом 120 килограммов.
"Ранее в мире в данной категории над головой гигантскую гантель поднимали только весом 100 килограммов", – отметил Паллер.
По его словам, рекорды установлены и официально зарегистрированы.
