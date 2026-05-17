Янчук рассказал об Андреевой

КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российской теннисистке Мирре Андреевой пока сложно рассчитывать на победу в одиночном разряде на турнире Большого шлема, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
В воскресенье Андреева и Диана Шнайдер одержали победу в финале турнира категории WTA 1000 в Риме в парном разряде.
"Андреева молодая, должна быстро восстанавливаться. Если играть "Ролан Гаррос" до финала, и одиночку, и пару будет сложно. Но Мирра пока находится на уровне, где трудно предсказать, как она сыграет одиночку. Пока трудно рассчитывать на победу на Большом шлеме, но претендовать на хорошие места она может. В паре даже на победу, если они будут участвовать, потому что они достойны по уровню и классу. А в одиночном разряде многое зависит от везения: может дойти до полуфинала, но может пройти и дальше", - сказал Янчук.