Рейтинг@Mail.ru
Янчук рассказал об Андреевой - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:11 17.05.2026 (обновлено: 17:14 17.05.2026)
Янчук рассказал об Андреевой

Янчук: Мирре Андреевой пока сложно рассчитывать на победу на "Ролан Гаррос"

© Фото : Соцсети WTAРоссийская теннисистка Мирра Андреева
Российская теннисистка Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Фото : Соцсети WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Янчук считает, что Мирре Андреевой пока сложно рассчитывать на победу в одиночном разряде на турнире Большого шлема.
  • Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу в финале турнира категории WTA 1000 в Риме в парном разряде.
  • По мнению Янчука, Андреева может претендовать на хорошие места в одиночном разряде и на победу в парном, если будет участвовать вместе с Дианой Шнайдер.
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российской теннисистке Мирре Андреевой пока сложно рассчитывать на победу в одиночном разряде на турнире Большого шлема, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
В воскресенье Андреева и Диана Шнайдер одержали победу в финале турнира категории WTA 1000 в Риме в парном разряде.
"Андреева молодая, должна быстро восстанавливаться. Если играть "Ролан Гаррос" до финала, и одиночку, и пару будет сложно. Но Мирра пока находится на уровне, где трудно предсказать, как она сыграет одиночку. Пока трудно рассчитывать на победу на Большом шлеме, но претендовать на хорошие места она может. В паре даже на победу, если они будут участвовать, потому что они достойны по уровню и классу. А в одиночном разряде многое зависит от везения: может дойти до полуфинала, но может пройти и дальше", - сказал Янчук.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Андреева подобралась к топ-3 в чемпионской гонке WTA
4 мая, 07:52
 
ТеннисСпортРоссияРимВиктор Янчук
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала