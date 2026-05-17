Победа над "Локомотивом" дает ЦСКА задел на новый сезон, заявил Алвес

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Победа московского ЦСКА над столичным "Локомотивом" в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России по футболу дает армейцам задел на следующий сезон, заявил полузащитник "красно-синих" Матеус Алвес.
ЦСКА в воскресенье дома выиграл у "Локомотива" со счетом 3:1. Армейцы заняли итоговое пятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
"У нас весной сложилась непростая ситуация. Конечно, итоговое место - не то, что заслуживает такой клуб, как ЦСКА. Мы должны были бороться за самые высокие результаты. Очень здорово, что в конце сезона нам удалось провести такой матч и закончить в хорошем настроении, сделать задел на следующий сезон", - сказал Алвес журналистам.