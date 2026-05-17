"Челси" обрел нового главного тренера

Соглашение со специалистом рассчитано до 2030 года. Испанец приступит к своим обязанностям 1 июля.

До "Байера" Алонсо возглавлял дубль испанского "Реал Сосьедад" и юношескую команду "Реала". В период футбольной карьеры испанец выступал за "Реал Сосьедад", "Реал", "Эйбар", английский "Ливерпуль" и немецкую "Баварию". Он является двукратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Алонсо выиграл чемпионат мира и дважды - чемпионат Европы.