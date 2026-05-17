"Челси" обрел нового главного тренера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хаби Алонсо назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба "Челси".
- Соглашение с Хаби Алонсо рассчитано до 2030 года, он приступит к обязанностям 1 июля.
- Последним местом работы Алонсо был мадридский "Реал", а до этого он тренировал немецкий "Байер" и добился с ним значительных успехов.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Испанец Хаби Алонсо назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба "Челси", сообщается в аккаунте команды в соцсети X.
Соглашение со специалистом рассчитано до 2030 года. Испанец приступит к своим обязанностям 1 июля.
"Реал" хочет Моуринью
Вчера, 08:27
22 апреля "Челси" сообщил об увольнении Лиама Росеньора, исполняющим обязанности главного тренера команды до конца сезона был назначен Калум Макфарлейн.
До прихода в "Реал" Алонсо с октября 2022 года тренировал немецкий "Байер". В сезоне-2023/24 леверкузенский клуб под его руководством впервые в своей истории выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны. Коллектив добрался до финала Лиги Европы, где уступил итальянской "Аталанте" (0:3). В мае 2024 года команда установила рекорд длительности серии без поражений с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
До "Байера" Алонсо возглавлял дубль испанского "Реал Сосьедад" и юношескую команду "Реала". В период футбольной карьеры испанец выступал за "Реал Сосьедад", "Реал", "Эйбар", английский "Ливерпуль" и немецкую "Баварию". Он является двукратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Алонсо выиграл чемпионат мира и дважды - чемпионат Европы.