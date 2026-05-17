Рейтинг@Mail.ru
Алаев не считает судейство ключевым фактором в распределении мест в РПЛ - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:41 17.05.2026
Алаев не считает судейство ключевым фактором в распределении мест в РПЛ

Алаев заявил, что судейство не было ключевым фактором чемпионства "Зенита"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава РПЛ Александр Алаев
Глава РПЛ Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Алаев, президент Российской премьер-лиги, заявил, что судейские ошибки не были ключевым фактором победы петербургского «Зенита» в чемпионате России по футболу.
  • Чемпионом России в рекордный, 11-й раз стал петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар», третье — московский «Локомотив».
  • Высший дивизион покинули «Нижний Новгород» и «Сочи», тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо» сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Судейские ошибки не были ключевым фактором победы петербургского "Зенита" в чемпионате России по футболу, заявил журналистам президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.
Сезон РПЛ завершился в воскресенье. Чемпионом России в рекордный, 11-й раз стал петербургский "Зенит", второе место занял "Краснодар", третье - московский "Локомотив". Высший дивизион покинули "Нижний Новгород" и "Сочи", тольяттинский "Акрон" и махачкалинское "Динамо" сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.
"Не хочется говорить о судействе, "Зенит" победил достойно. У "Зенита" были вопросы по судейству. По мне, это неочевидные ошибки. "Зенит" и так должен был забрать чемпионство. Ошибки бывают, хочется, чтобы поменьше про судей говорили. Чемпион абсолютно справедливый. Мое мнение - все решилось в прошлом туре", - сказал Алаев.
Болельщики Ньюкасл Юнайтед - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Ньюкасл" обыграл "Вест Хэм" в матче чемпионата Англии по футболу
Вчера, 21:30
 
ФутболСпортАлександр АлаевЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала