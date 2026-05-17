Алаев не считает судейство ключевым фактором в распределении мест в РПЛ

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Судейские ошибки не были ключевым фактором победы петербургского "Зенита" в чемпионате России по футболу, заявил журналистам президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.
Сезон РПЛ завершился в воскресенье. Чемпионом России в рекордный, 11-й раз стал петербургский "Зенит", второе место занял "Краснодар", третье - московский "Локомотив". Высший дивизион покинули "Нижний Новгород" и "Сочи", тольяттинский "Акрон" и махачкалинское "Динамо" сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.
"Не хочется говорить о судействе, "Зенит" победил достойно. У "Зенита" были вопросы по судейству. По мне, это неочевидные ошибки. "Зенит" и так должен был забрать чемпионство. Ошибки бывают, хочется, чтобы поменьше про судей говорили. Чемпион абсолютно справедливый. Мое мнение - все решилось в прошлом туре", - сказал Алаев.