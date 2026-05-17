Тедеев покинул пост главного тренера "Акрона"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заур Тедеев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Акрон».
- Владелец «Акрона» Павел Морозов заявил, что команде необходимы эмоциональная встряска и новые идеи.
- Тедеев возглавлял «Акрон» с декабря 2023 года и под его руководством команда впервые вышла в РПЛ.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" в Telegram-канале объявил об уходе Заура Тедеева с поста главного тренера команды после завершения чемпионата России в зоне стыковых матчей.
В воскресенье "Акрон" в гостях разгромно проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:4. Тольяттинский клуб завершил чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков, и в стыковых матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России сыграет против волгоградского "Ротора".
"Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. "Акрон" никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи", - заявил владелец "Акрона" Павел Морозов.
Тедеев возглавлял команду с декабря 2023 года. Под руководством специалиста "Акрон" по итогам сезона-2023/24 вышел в РПЛ впервые в своей истории. В сезоне-2024/25 команда из Тольятти завершила чемпионат на девятом месте с 35 очками.