Тедеев покинул пост главного тренера "Акрона"

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости . Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" в Telegram-канале объявил об уходе Заура Тедеева с поста главного тренера команды после завершения чемпионата России в зоне стыковых матчей.

"Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. "Акрон" никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи", - заявил владелец "Акрона" Павел Морозов.