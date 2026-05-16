09:37 16.05.2026 (обновлено: 09:54 16.05.2026)
Стали известны победители забегов в рамках 90-й Эстафеты по Садовому кольцу

Чертыков и Мокина выиграли забеги в рамках 90-й Эстафеты по Садовому кольцу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Денис Чертыков стал победителем мужского индивидуального забега в рамках Эстафеты по Садовому кольцу, преодолев дистанцию 15 км за 43 минуты 33 секунды.
  • В женском зачете победу одержала Анна Мокина с результатом 51.06.
  • Эстафета по Садовому кольцу была возрождена в 2025 году после 13-летнего перерыва и стала 90-й в истории.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Денис Чертыков стал победителем индивидуального забега в рамках Эстафеты по Садовому кольцу, которая прошла в субботу в Москве.
Он преодолел дистанцию 15 км за 43 минуты 33 секунды. Вторым стал Сергей Шаров (43.54), третьим - Артем Попов (43.56). В женском зачете победу одержала Анна Мокина (51.06), серебро завоевала Дарья Шабунина (51.42), бронзу - Мария Резниченко (52.58). Мокина и Чертыков являются чемпионами России в полумарафоне.
В эстафете среди любительских команд лучшей стала Threshold Project (41.28), зачет студенческих команд выиграла Semester of Speed (43.41), представляющая Российский университет спорта "ГЦОЛИФК". Победу в эстафете корпоративных команд одержала Московская полиция (45.10).
Эстафета по Садовому кольцу зародилась в 1922 году и проходила в том числе в годы Великой Отечественной войны – в 1942, в 1943, в 1944 и в 1945 годах. Прошедший забег стал 90-м. Эстафета была возрождена в 2025 году после 13-летнего перерыва.
Маршрут забегов пролегал по всей окружности Садового кольца. Участники стартовали от здания РИА Новости на Зубовском бульваре, а финишировали около Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького на Крымском Валу. Победители мужского и женского зачетов получат по 300 тысяч рублей, серебряные призеры - по 200 тысяч, бронзовые - по 100 тысяч.
