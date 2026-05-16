Стали известны победители забегов в рамках 90-й Эстафеты по Садовому кольцу

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Денис Чертыков стал победителем индивидуального забега в рамках Эстафеты по Садовому кольцу, которая прошла в субботу в Москве.

Маршрут забегов пролегал по всей окружности Садового кольца. Участники стартовали от здания РИА Новости на Зубовском бульваре, а финишировали около Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького на Крымском Валу. Победители мужского и женского зачетов получат по 300 тысяч рублей, серебряные призеры - по 200 тысяч, бронзовые - по 100 тысяч.