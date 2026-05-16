Рейтинг@Mail.ru
Вучич назвал предстоящий визит в КНР венцом своей политической карьеры - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 16.05.2026 (обновлено: 14:15 16.05.2026)
Вучич назвал предстоящий визит в КНР венцом своей политической карьеры

Вучич назвал предстоящий визит в Китай венцом своей политической карьеры

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич назвал предстоящий визит в КНР "венцом" своей политической карьеры.
  • Он подчеркнул значительное увеличение экспорта Сербии в Китай и рост числа китайских фабрик в стране.
БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Предстоящий государственный визит в КНР президент Сербии Александр Вучич назвал "венцом" своей политической карьеры.
Вучич заявил в субботу, что отправится с госвизитом в КНР после президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Президент РФ по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
«
"Не забывайте, какие перемены произошли, мы в 330 раз, не на 33%, увеличили наш экспорт в КНР. У нас было ноль китайских фабрик, сейчас их 37 в нашей стране. Много ожидаем, ведется самая серьезная до сих пор подготовка, и для меня как политического ветерана, опытного человека, который, где только ни был это венец карьеры и, вероятно, самый значимый визит не из-за меня лично, но из-за граждан Сербии", - подчеркнул Вучич.
В конце марта он сообщил, что объем обмена Сербии и КНР товарами и услугами превысил в 2025 году 10,6 миллиарда долларов, а совокупные китайские инвестиции достигли суммы в 7,3 миллиарда евро.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Вучич заявил, что предал бы душу народа, поддержав санкции против России
6 мая, 01:06
 
В миреКитайСербияСШААлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала