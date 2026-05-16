Вучич назвал предстоящий визит в КНР венцом своей политической карьеры

БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Предстоящий государственный визит в КНР президент Сербии Александр Вучич назвал "венцом" своей политической карьеры.
Вучич заявил в субботу, что отправится с госвизитом в КНР после президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Президент РФ по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Не забывайте, какие перемены произошли, мы в 330 раз, не на 33%, увеличили наш экспорт в КНР. У нас было ноль китайских фабрик, сейчас их 37 в нашей стране. Много ожидаем, ведется самая серьезная до сих пор подготовка, и для меня как политического ветерана, опытного человека, который, где только ни был это венец карьеры и, вероятно, самый значимый визит не из-за меня лично, но из-за граждан Сербии", - подчеркнул Вучич.
В конце марта он сообщил, что объем обмена Сербии и КНР товарами и услугами превысил в 2025 году 10,6 миллиарда долларов, а совокупные китайские инвестиции достигли суммы в 7,3 миллиарда евро.