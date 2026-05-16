12:43 16.05.2026 (обновлено: 12:52 16.05.2026)

Вучич заявил, что отправится с госвизитом в Китай после Трампа и Путина

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отправится с госвизитом в КНР после президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
"Ожидаем окончательное подтверждение, вижу, что президент Путин едет в КНР 19-20 мая, это анонсировано. Через несколько дней после этого мы отправимся в Китай на переговоры с председателем Си Цзиньпином. То есть после визитов президентов Трампа и Путина будем иметь исключительную честь нанести официальный государственный визит в КНР", - заявил Вучич в субботу в обращении к гражданам.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
