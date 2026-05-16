Свищев назвал дату встречи Вяльбе и Губерниева
17:30 16.05.2026 (обновлено: 17:40 16.05.2026)
  • Председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев анонсировал встречу с участием Елены Вяльбе и Дмитрия Губерниева, которая пройдет в Москве 20 или 21 мая.
  • Дмитрий Свищев выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, а Елена Вяльбе в случае его избрания станет заместителем, курирующим лыжные гонки.
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев сообщил РИА Новости, что совместная встреча с участием президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и комментатора Дмитрия Губерниева по вопросам развития лыжного спорта пройдет в Москве 20 или 21 мая.
Свищев единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки. Конференция организации состоится 18 мая. Ранее Губерниев не раз допускал колкие высказывания в адрес Вяльбе и ее работы в ФЛГР, трехкратная олимпийская чемпионка на них никак не реагировала.
«
"Я разговаривал по отдельности с каждым из них, и мы договорились встретиться сразу после конференции. Чтобы не откладывать надолго и пока все находятся в Москве. Совместная встреча пройдет 20 или 21 мая. Я не вижу сложностей в том, чтобы обо всем договориться и начать конструктивную работу", - сказал Свищев.
"Елена Валерьевна – заслуженный, известный и уважаемый человек. И оценивая то, сколько времени она уделяет лыжным гонкам, с одной стороны, ее можно пожалеть, с другой – восхищаться ею. Потому что все свое время она тратит на работу в федерации. Дмитрий – очень яркий и талантливый журналист и комментатор. Можно по-разному относиться к его неординарной работе, но на сегодняшний день он является самым известным комментатором в спорте. Это признают все. Нам надо встречаться и договариваться о совместной работе", - подчеркнул собеседник агентства.
