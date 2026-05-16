МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине первого транша кредита ЕС на следующей неделе вызывает тревогу из-за коррупционного скандала в Киеве, пишет Berliner Zeitung.
"Доверие к Владимиру Зеленскому подвергается серьезному испытанию из-за коррупционного скандала в его ближайшем окружении. Кроме того, на практике для выплаты кредита Украине не выполнены некоторые важные условия. "Меморандум о взаимопонимании" — рамочное соглашение, необходимое для предоставления помощи в миллиарды евро, — так же не подписан, как и соответствующее подробное кредитное соглашение. Также еще не открыт счет, через который должны поступать средства ЕС", — говорится в публикации.
Отмечается, что фон дер Ляйен ссылается на массированные удары возмездия со стороны России, чтобы ускорить предоставление средств для финансирования в сфере беспилотников. При этом, как пишет издание, именно производство дронов оказалось вовлечено в грандиозный коррупционный скандал, который может поставить под угрозу всю помощь ЕС.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы.
В российском МИД не раз подчеркивали, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.