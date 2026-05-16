22:27 16.05.2026 (обновлено: 22:56 16.05.2026)
Новое решение фон дер Ляйен по Украине вызвало гнев на Западе

BZ: кредит для Украины от ЕС оказался под угрозой из-за коррупционного скандала

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первый транш по кредиту ЕС для Украины будет выделен на следующей неделе, несмотря на коррупционный скандал в Киеве, пишет Berliner Zeitung.
  • Доверие к Владимиру Зеленскому подвергается испытанию из-за обвинений в отношении его соратников, и для выплаты кредита Украине не выполнены некоторые важные условия, отметило издание.
  • Производство дронов оказалось вовлечено в коррупционный скандал, что может поставить под угрозу всю помощь ЕС, заключили в статье.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине первого транша кредита ЕС на следующей неделе вызывает тревогу из-за коррупционного скандала в Киеве, пишет Berliner Zeitung.
"Доверие к Владимиру Зеленскому подвергается серьезному испытанию из-за коррупционного скандала в его ближайшем окружении. Кроме того, на практике для выплаты кредита Украине не выполнены некоторые важные условия. "Меморандум о взаимопонимании" — рамочное соглашение, необходимое для предоставления помощи в миллиарды евро, — так же не подписан, как и соответствующее подробное кредитное соглашение. Также еще не открыт счет, через который должны поступать средства ЕС", — говорится в публикации.
Отмечается, что фон дер Ляйен ссылается на массированные удары возмездия со стороны России, чтобы ускорить предоставление средств для финансирования в сфере беспилотников. При этом, как пишет издание, именно производство дронов оказалось вовлечено в грандиозный коррупционный скандал, который может поставить под угрозу всю помощь ЕС.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы.
В российском МИД не раз подчеркивали, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
В миреУкраинаУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаЕвросоюзЕврокомиссияВладимир ЗеленскийЕвросоветРоссияКиевСанкции в отношении России
 
 
