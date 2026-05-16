ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 270 военнослужащих, сообщает Минобороны России.

« "Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Василевка, Доброполье, Новофедоровка, Святогоровка, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.