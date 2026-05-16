"Дни сочтены": СМИ рассказали, до чего довел визит Трампа в Китай - РИА Новости, 16.05.2026
02:13 16.05.2026 (обновлено: 11:12 16.05.2026)
Strategic Culture: визит Трампа в Китай подтвердил упадок мирового лидерства США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп выступает в Большом зале народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Strategic Culture пишет, что визит Трампа в Китай свидетельствует об окончании периода глобального лидерства США.
  • В материале отмечается, что США больше не в состоянии скрывать свою неспособность оказывать давление на Китай.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Завершившийся накануне государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай фактически свидетельствует об окончании периода глобального лидерства США, пишет издание Strategic Culture.
"Исчезла та бравада, которую Трамп ранее демонстрировал по отношению к Китаю. Его жесткие заявления о предъявлении требований к торговле Китая с США остались в прошлом. Китай становится мировой экономической сверхдержавой, а США осторожно балансируют на грани. <…> Да, Китай, возможно, оказал американскому лидеру много помпезности и проявил снисходительность. Но это был поступок державы, которая понимает, что имеет преимущество", — указывается в материале.
Автор статьи отмечает, что в такой ситуации Соединенные Штаты больше не в состоянии скрыть от мирового сообщества свою неспособность оказывать давление на Китай.
"Мы вступили в новую историческую эпоху. Американская властность и высокомерие больше недопустимы. Когда Вашингтон, выпрашивая хоть что-то, получает лишь выговор, а взамен ничего не получает, для американской империи дни сочтены. Упадок очевиден для всего мира", — резюмирует Strategic Culture.

Дональд Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
