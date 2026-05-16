Трамп утверждает, что Китай может приобрести у Boeing 750 самолетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что количество заказанных самолетов Boeing в рамках сделки с Китаем может достичь 750.
- Ранее Пекин, по словам Трампа, согласился на закупку 200 самолетов Boeing, однако Китай пока не подтверждал сделку.
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что количество заказанных самолетов Boeing в рамках ранее объявленной сделки с Китаем может достичь 750.
"Я сказал Boeing и General Electric... если они проделают хорошую работу, мы можем довести их количество до 750", - сказал Трамп каналу Fox News.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Китай хочет покупать нефть из США, заявил Трамп
Вчера, 04:39