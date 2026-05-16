На Тайване выразили благодарность Трампу за поставки вооружений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тайбэй выразил благодарность Дональду Трампу за продолжающиеся поставки современного вооружения и техники Тайваню.
- Ранее Трамп заявил, что вопрос о поставках Тайваню американского оружия на 12 миллиардов долларов пока поставлен на паузу.
- Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а продажа американского оружия остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Тайбэй благодарен президенту США Дональду Трампу за продолжающиеся поставки Тайваню современного вооружения и техники, говорится в заявлении офиса главы администрации острова.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил каналу Fox, что Соединенные Штаты не хотели бы воевать с Китаем ради независимости Тайваня. Трамп также заявил, что вопрос о поставках Тайваню американского оружия на 12 миллиардов долларов пока поставлен на паузу. При этом американский лидер отметил, что его переговоры в Китае не повлияли на политику США в отношении Тайваня.
"(Тайвань - ред.) благодарен президенту Трампу за его неизменную поддержку безопасности в Тайваньском проливе на протяжении многих лет, включая продолжающиеся поставки Тайваню современного вооружения и техники", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса главы тайваньской администрации.
В заявлении отмечается, что поставки американского оружия острову "служат совместным средством сдерживания региональных угроз". "Тайвань продолжит углублять сотрудничество с США, принося мир посредством мощи и обеспечивая, чтобы безопасность и стабильность в Тайваньском проливе не подвергались угрозам и подрыву", - говорится в тексте.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава КНР в ходе переговоров с Трампом заявил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между КНР и США может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений.