В США заявили о существовании четырех видов пришельцев
23:23 16.05.2026 (обновлено: 23:54 16.05.2026)
В США заявили о существовании четырех видов пришельцев

NYP: США обнаружили четыре вида внеземной жизни после крушений НЛО

© AP Photo — Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон
Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенные Штаты обнаружили четыре различных вида пришельцев после крушений НЛО, пишет New York Post со ссылкой на доктора Хэла Путхоффа.
  • Доктор Хэл Путхофф отметил, что сам не имел прямого доступа к данным о внеземной жизни, но доверяет людям, с которыми общался.
  • На прошлой неделе в США опубликовали десятки фото, видео, текстовых документов после обещания президента Дональда Трампа представить информацию американского министерства о внеземной жизни и НЛО.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты обнаружили четыре различных вида пришельцев после крушений НЛО, пишет New York Post со ссылкой на доктора Хэла Путхоффа.
"Люди, которые участвовали в операциях по извлечению, говорили, что существует как минимум четыре типа. Четыре отдельных типа", — заявил ученый.
При этом Путхофф отметил, что сам не имел прямого доступа к данным о внеземной жизни, однако подчеркнул, что доверяет людям, с которыми общался. По его словам, речь идет о четырех отдельных формах жизни.
На прошлой неделе в США опубликовали десятки фото, видео, текстовых документов после обещания президента Дональда Трампа представить информацию американского министерства войны о внеземной жизни и НЛО.
Так, рассекреченные материалы ФБР по НЛО содержат проверку металлических фрагментов, найденных в Нью-Гэмпшире летом 1947 года на фоне сообщений о "летающих дисках", которые по итогам экспертизы оказались обычным чугуном, следует из архивного дела бюро, которое изучило РИА Новости.
