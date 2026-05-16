В США заявили о существовании четырех видов пришельцев

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты обнаружили четыре различных вида пришельцев после крушений НЛО, пишет New York Post со ссылкой на доктора Хэла Путхоффа.
"Люди, которые участвовали в операциях по извлечению, говорили, что существует как минимум четыре типа. Четыре отдельных типа", — заявил ученый.
При этом Путхофф отметил, что сам не имел прямого доступа к данным о внеземной жизни, однако подчеркнул, что доверяет людям, с которыми общался. По его словам, речь идет о четырех отдельных формах жизни.
На прошлой неделе в США опубликовали десятки фото, видео, текстовых документов после обещания президента Дональда Трампа представить информацию американского министерства войны о внеземной жизни и НЛО.
Так, рассекреченные материалы ФБР по НЛО содержат проверку металлических фрагментов, найденных в Нью-Гэмпшире летом 1947 года на фоне сообщений о "летающих дисках", которые по итогам экспертизы оказались обычным чугуном, следует из архивного дела бюро, которое изучило РИА Новости.