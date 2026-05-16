В США заявили о существовании четырех видов пришельцев

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты обнаружили четыре различных вида пришельцев после крушений НЛО, пишет Соединенные Штаты обнаружили четыре различных вида пришельцев после крушений НЛО, пишет New York Post со ссылкой на доктора Хэла Путхоффа.

"Люди, которые участвовали в операциях по извлечению, говорили, что существует как минимум четыре типа. Четыре отдельных типа", — заявил ученый.

При этом Путхофф отметил, что сам не имел прямого доступа к данным о внеземной жизни, однако подчеркнул, что доверяет людям, с которыми общался. По его словам, речь идет о четырех отдельных формах жизни.

На прошлой неделе в США опубликовали десятки фото, видео, текстовых документов после обещания президента Дональда Трампа представить информацию американского министерства войны о внеземной жизни и НЛО.