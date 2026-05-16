"Сан-Антонио" обыграл "Миннесоту" и вышел в полуфинал плей-офф НБА

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Сан-Антонио Сперс" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в полуфинал.
Встреча в Миннеаполисе завершилась победой гостей со счетом 139:109 (36:27, 38:34, 36:23, 29:25). Самым результативным игроком матча стал Стефон Касл из "Сперс", оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. У хозяев больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (24).
"Сан-Антонио" выиграл серию со счетом 4-2. В полуфинале "Сперс" встретятся с "Оклахома-Сити Тандер", действующим чемпионом.
"Детройт Пистонс" обыграл в гостях "Кливленд Кавальерс" - 115:94 (27:25, 27:26, 30:19, 31:24) и сравнял счет в серии второго раунда на Востоке (3-3). Решающая, седьмая игра противостояния состоится в Детройте 17 мая.