07:10 16.05.2026
Пекин выглядел сильнее Вашингтона на переговорах, заявил эксперт

NHK: Си Цзиньпин оказался в более выгодной позиции на переговорах с Трампом

  • Международный обозреватель телеканала NHK Кадзуя Комия заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин оказался в более выгодной позиции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
  • По мнению эксперта, Китай выглядел сильнее на фоне обсуждения Тайваня и ситуации вокруг Ирана.
  • В экономической сфере стороны завершили переговоры скорее «вничью», несмотря на заявления Трампа о закупках Китаем американских самолетов Boeing, сои и нефти.
ТОКИО, 16 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин оказался в более выгодной позиции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, заявил международный обозреватель телеканала NHK Кадзуя Комия.
"Вердикт вынести сложно, но у меня сложилось впечатление, что это скорее победа Си Цзиньпина по очкам", — заявил эксперт в эфире NHK.
По его мнению, Китай выглядел сильнее прежде всего на фоне обсуждения Тайваня и ситуации вокруг Ирана.
Комия отметил, что Си Цзиньпин в ходе переговоров предупредил о риске "очень опасной ситуации" в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу, а публикация этих слов агентством Синьхуа прямо во время встречи стала "крайне необычным" шагом.
"Китай постепенно выстраивает систему, при которой тайваньский вопрос будет решаться между США и Китаем", — заявил обозреватель.
При этом, по его оценке, в экономической сфере стороны скорее завершили переговоры "вничью", несмотря на заявления Трампа о закупках Китаем американских самолетов Boeing, сои и нефти.
Комия также отметил, что пока неясно, будет ли Пекин выполнять ожидания Вашингтона по иранскому вопросу.
По данным NHK, США и Китай планируют провести в этом году еще три раунда переговоров на высшем уровне.
