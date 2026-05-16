Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей чемпионата Европы

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей в первый день чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.
В финальном поединке в весовой категории до 50 кг Маргарита Барнева одержала победу над белоруской Анфисой Капаевой. В другом финале до 59 кг Яна Джумаева одолела представительницу Болгарии Иву Иванову. В категории до 72 кг сильнейшей стала Анастасия Филиппович, которая одержала победу над грузинкой Нино Оделашвили. Серебряную медаль завоевала Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг), которая в финале уступила белоруске Марии Кондратьевой.
У мужчин в боевом самбо золотым медалистом стал Валерий Ергалов (58 кг), который в финале одолел грузина Мирзу Цихелашвили. В другом финальном поединке Имамшамиль Гусенов (71 кг) одержал победу над армянином Арсеном Аведисяном. В категории свыше 98 кг первое место занял Савелий Солдатенков, который одолел Егора Леонова из Украины. Серебряным медалистом стал Кирилл Харьков (до 88 кг), который в финале уступил украинцу Петру Давыденко.
В спортивном самбо россиянин Рамазан Цику (до 64) завоевал серебро, уступив грузину Авто Мукбанияни. Бронзу получили Рамед Гукев (79 кг) и Сергей Кузнецов (98 кг).
Чемпионат Европы по самбо проходит с 16 по 17 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.
