Российские юниорки стали третьими в командном зачете на ЧЕ по стрельбе

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россиянки завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров среди юниорок на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.
Команду представляли София Сметанкина, София Кузина и Валерия Ганакова. Первое место заняли спортсменки из Чехии, второе - представительницы Белоруссии.
Чемпионат Европы в Осиеке завершится 17 мая. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.