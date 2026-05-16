Российские юниорки стали третьими в командном зачете на ЧЕ по стрельбе - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
23:32 16.05.2026 (обновлено: 03:33 17.05.2026)
Российские юниорки стали третьими в командном зачете на ЧЕ по стрельбе

  • Россиянки завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров среди юниорок на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.
  • В чемпионате Европы в Осиеке принимают участие спортсмены из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россиянки завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров среди юниорок на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.
Команду представляли София Сметанкина, София Кузина и Валерия Ганакова. Первое место заняли спортсменки из Чехии, второе - представительницы Белоруссии.
Чемпионат Европы в Осиеке завершится 17 мая. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
