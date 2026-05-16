СМИ раскрыли, какой сигнал послал Пекин перед приездом Путина

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай почти сразу после поездки туда главы Белого дома Дональда Трампа показывает, как Китай расставляет приоритеты во внешней политике, пишет El Mundo. В статье отмечается, что если встреча главы США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином стала попыткой стабилизировать двусторонние отношения, которые остаются крайне важными для экономики обеих стран, то приезд российского лидера говорит совсем о другом.

"Несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный стратегический альянс с Москвой остается одним из очевидных и центральных столпов китайской внешней политики", — говорится в публикации.



Издание пишет, что пока коллективный Запад вводит новые санкции против России, КНР увеличивает закупки у нее нефти и газа. Он наращивает двустороннюю торговлю, предлагает финансовые и технологические пути для сотрудничества.



Путин посетит Китай 19-20 мая. Лидеры обсудят отношения Москвы и Пекина и международные вопросы. По итогам переговоров они планируют подписать совместное заявление и пакет документов.