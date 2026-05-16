Путин и Си Цзиньпин откроют Годы образования в России и Китае

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе официального визита президента РФ в Китай примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая, сообщает пресс-служба Кремля.
"Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026-2027 гг.)", - говорится в сообщении.