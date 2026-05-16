В Китае Путин и Си Цзиньпин подпишут заявление и несколько документов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае планируется подписание совместного заявления на высшем уровне.
- Также планируется подписание ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. После переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних документов, сообщает пресс-служба Кремля.
"По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов", - говорится в сообщении.