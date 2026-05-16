Рейтинг@Mail.ru
Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 16.05.2026 (обновлено: 09:28 16.05.2026)
Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом

Путин по приглашению Си Цзиньпина 19-20 мая посетит с официальным визитом Китай

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом.
  • Он обсудит с Си Цзиньпином отношения Москвы и Пекина и международные вопросы.
  • Лидеры планируют подписать совместное заявление и пакет документов.
  • Также они примут участие в церемонии открытия Годов образования в России и КНР.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Путин посетит Китай на следующей неделе, сообщили в пресс-службе Кремля.
«

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику", — говорится в релизе.

Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Россией
11 мая, 10:48
Лидеры обсудят отношения Москвы и Пекина и международные вопросы. По итогам переговоров они планируют подписать совместное заявление и пакет документов.
Затем Путин и Си примут участие в церемонии открытия Годов образования в России и Китае.
Президент также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
"Ничем хорошим не закончится". США признали правду о России и Китае
21 марта, 08:00
 
КитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинРоссияВ миреЛи Цян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала