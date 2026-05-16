Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом.
- Он обсудит с Си Цзиньпином отношения Москвы и Пекина и международные вопросы.
- Лидеры планируют подписать совместное заявление и пакет документов.
- Также они примут участие в церемонии открытия Годов образования в России и КНР.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Путин посетит Китай на следующей неделе, сообщили в пресс-службе Кремля.
«
"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику", — говорится в релизе.
Лидеры обсудят отношения Москвы и Пекина и международные вопросы. По итогам переговоров они планируют подписать совместное заявление и пакет документов.
Затем Путин и Си примут участие в церемонии открытия Годов образования в России и Китае.
Президент также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.