СМИ раскрыли, что Си Цзиньпин и Трамп на личной встрече говорили о Путине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Си Цзиньпин упомянул Владимира Путина во время неформальной экскурсии в Чжуннаньхае для Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times.
- В материале отмечается, что этот неформальный разговор может отражать скрытое соперничество, став еще одним элементом геополитического противостояния между КНР и США.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на экскурсии, проведенной президенту США Дональду Трампу в резиденции Чжуннаньхай, упомянул российского лидера Владимира Путина, сообщает газета The New York Times.
«
"Трамп прервал экскурсию, чтобы спросить, часто ли Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай. "Очень редко", — ответил Си Цзиньпин, покачав головой для убедительности. Он указал на Трампа и с улыбкой сказал: "Например, здесь был Путин", имея в виду президента России — более близкого партнера Пекина", — указывается в материале.
«
"Непринужденный разговор между президентом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином в пятницу позволил заглянуть в то, как два лидера взаимодействовали на этой неделе, лавируя в рамках соперничества между их странами", — подметил он.
Издание напомнило, что в 2024 году Си Цзиньпин вместе с Владимиром Путиным также посетили сады Чжуннаньхая и провели там несколько часов.
Дональд Трамп 13-15 мая находился в Китае с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.