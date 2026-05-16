05:01 16.05.2026 (обновлено: 11:15 16.05.2026)
СМИ раскрыли, что Си Цзиньпин и Трамп на личной встрече говорили о Путине

The New York Times: Си Цзиньпин упомянул Путина на личной встрече с Трампом

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин упомянул Владимира Путина во время неформальной экскурсии в Чжуннаньхае для Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times.
  • В материале отмечается, что этот неформальный разговор может отражать скрытое соперничество, став еще одним элементом геополитического противостояния между КНР и США.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на экскурсии, проведенной президенту США Дональду Трампу в резиденции Чжуннаньхай, упомянул российского лидера Владимира Путина, сообщает газета The New York Times.
"Трамп прервал экскурсию, чтобы спросить, часто ли Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай. "Очень редко", — ответил Си Цзиньпин, покачав головой для убедительности. Он указал на Трампа и с улыбкой сказал: "Например, здесь был Путин", имея в виду президента России — более близкого партнера Пекина", — указывается в материале.
По словам автора публикации, даже такой неофициальный разговор, содержащий упоминание главы России, можно воспринимать как элемент противостояния между Пекином и Вашингтоном.
"Непринужденный разговор между президентом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином в пятницу позволил заглянуть в то, как два лидера взаимодействовали на этой неделе, лавируя в рамках соперничества между их странами", — подметил он.
Издание напомнило, что в 2024 году Си Цзиньпин вместе с Владимиром Путиным также посетили сады Чжуннаньхая и провели там несколько часов.
Дональд Трамп 13-15 мая находился в Китае с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
