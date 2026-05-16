22:17 16.05.2026
Песков рассказал о своих студенческих годах

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что студенческие годы были задорными и счастливыми, и вспомнил, как студенты Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова проводили в странах своей специализации по году и возвращались оттуда наполненными их традициями.
В этом году ИСАА исполнилось 70 лет. В число его известных выпускников входят Песков и основатель ЛДПР Владимир Жириновский.
"Всегда студенты, я помню, еще в советское время ездили на практику. Большинство студентов проводили по году в странах своей специализации и потом, возвращаясь оттуда, наполнялись какими-то традициями", - сказал Песков ИС "Вести".
Он отметил, что это создавало особую атмосферу, а его студенческие годы запомнились как задорное время, период зубрежки, недопущения к экзаменам и несданных зачетов.
"Это счастливые студенческие времена", - добавил Песков.
ОбществоРоссияДмитрий ПесковИнститут стран Азии и АфрикиЛДПРМГУ имени М. В. ЛомоносоваВладимир Жириновский
 
 
