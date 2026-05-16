Песков рассказал, как "в качестве наказания" начинал учить турецкий язык
10:25 16.05.2026 (обновлено: 11:02 16.05.2026)
Песков рассказал, как "в качестве наказания" начинал учить турецкий язык

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что начинал учить турецкий язык «в виде наказания».
  • Дмитрий Песков не набрал необходимое количество баллов, чтобы выбрать язык для изучения, и ему «принудительно дали турецкий».
  • Позже Песков понял, что изучение турецкого языка и тюркологии было «очень здорово».
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России, выпускник Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Дмитрий Песков рассказал, что начинал "в виде наказания" учить турецкий в ИСАА.
В этом году ИСАА исполнилось 70 лет. В числе его известных выпускников кроме Пескова основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.
"Даже во второй раз я не набрал необходимое количество баллов для того, чтобы получить право самому выбирать язык. Да, я хотел учить арабский язык. И мне принудительно дали турецкий язык в виде наказания за низкие результаты", - рассказал Песков журналисту Первого канала.
Он добавил, что буквально через несколько лет усердных занятий турецким языком и в целом тюркологией понял, что "это было очень здорово".
