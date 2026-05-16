Песков рассказал, как "в качестве наказания" начинал учить турецкий язык

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России, выпускник Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Дмитрий Песков рассказал, что начинал "в виде наказания" учить турецкий в ИСАА.
В этом году ИСАА исполнилось 70 лет. В числе его известных выпускников кроме Пескова основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.
"Даже во второй раз я не набрал необходимое количество баллов для того, чтобы получить право самому выбирать язык. Да, я хотел учить арабский язык. И мне принудительно дали турецкий язык в виде наказания за низкие результаты", - рассказал Песков журналисту Первого канала.
Он добавил, что буквально через несколько лет усердных занятий турецким языком и в целом тюркологией понял, что "это было очень здорово".