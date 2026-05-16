КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Оман получил приглашение посетить ПМЭФ, но решение о поездке и составе делегации пока не принято, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел султаната по политическим вопросам Халифа Бен Али Аль-Харси.

"Мы получили приглашение, но пока не знаем, кто поедет", - сказал он на полях форума в "Россия - исламский мир: КазаньФорум".