Оман получил приглашение посетить ПМЭФ - РИА Новости, 16.05.2026
01:35 16.05.2026 (обновлено: 01:36 16.05.2026)
Оман получил приглашение посетить ПМЭФ

МИД Омана сообщил, что султанат получил приглашение на ПМЭФ, но решения пока нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума
Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оман получил приглашение посетить ПМЭФ.
  • Решение о поездке представителей Омана на ПМЭФ и составе делегации пока не принято.
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Оман получил приглашение посетить ПМЭФ, но решение о поездке и составе делегации пока не принято, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел султаната по политическим вопросам Халифа Бен Али Аль-Харси.
"Мы получили приглашение, но пока не знаем, кто поедет", - сказал он на полях форума в "Россия - исламский мир: КазаньФорум".
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" прошел в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
РоссияОманКазаньОрганизация исламского сотрудничестваВ миреПМЭФ
 
 
