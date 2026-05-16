Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оман получил приглашение посетить ПМЭФ.
- Решение о поездке представителей Омана на ПМЭФ и составе делегации пока не принято.
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Оман получил приглашение посетить ПМЭФ, но решение о поездке и составе делегации пока не принято, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел султаната по политическим вопросам Халифа Бен Али Аль-Харси.
"Мы получили приглашение, но пока не знаем, кто поедет", - сказал он на полях форума в "Россия - исламский мир: КазаньФорум".
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" прошел в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
