Футболиста "Баварии" признали лучшим игроком сезона Бундеслиги

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Французский полузащитник "Баварии" Майкл Олисе признан лучшим футболистом сезона-2025/26 в чемпионате Германии, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х.
В прошедшем сезоне Бундеслиги француз сыграл 32 матча, забил 15 голов и отдал 19 результативных передач. "Бавария" 19 апреля досрочно стала чемпионом Германии, выиграв трофей 35-й раз в своей истории.
Олисе 24 года, он выступает в составе "Баварии" с лета 2024 года и в дебютном для себя сезоне был удостоен награды лучшему новичку чемпионата.