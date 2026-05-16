Все они глупые: почему Муравьева уходит из сборной России с истерикой

Бывшая ученица Плющенко и Мишина захотела выступать за другую страну. Но почему от ее плана в шоке даже Ягудин? РИА Новости рассказывает, почему вдруг заметалась одна из самых талантливых фигуристок России.

Не знаете, на какую девочку поставить?

Несколько лет назад, еще до отстранения в 2022-м, у российских болельщиков и журналистов была такая забава — подбери фигуристу новую сборную. У нас было так много звезд, особенно в женском одиночном, а бедная Европа так загибалась, что мы в диванных спорах с барского плеча сватали кого в Армению, кого в Израиль, кого в Казахстан. А что такого, у нас только три квоты, зачем мариновать на лавке все эти таланты. Пущай катаются!

Но смена гражданства — тяжелый процесс, который требует длительной подготовки, административного ресурса и дипломатического подхода. Если все складывается, плюс немного везет, получаются удачные исходы. Как у Анастасии Губановой в Грузию или Софьи Самоделкиной в Казахстан.

Их примеры могут казаться вдохновляющими. Губанова даже выиграла чемпионат Европы! Обе выступают на чемпионате мира и Олимпиаде. Самоделкиной недавно квартиру подарили в Астане, хотя она на Играх-2026 заняла только десятое место. Но Казахстан в плане подарков олимпийцам столь же щедр, как и Россия. Мечта.

Наши же девушки в это миланское время сидели дома и смотрели на чужой праздник со стороны. По единственной квоте от России поехала Аделия Петросян.

Годы Муравьевой идут, четыре из них уже прошли в изоляции — это примерно пятая часть всей жизни Сони, которой в августе исполнится двадцать. Карьера одна, а сил и средств в нее вложено очень много.

Но стоило ли делать все так поспешно и необдуманно, чтобы прощание со сборной России получилось неловким и истеричным?

По ощущениям, Софья никогда не пребывала в гармонии с собой. Ей как будто всегда было всего мало — баллов, народной любви, признания и обожания. Сложно вспомнить, когда она была бы полностью довольна собой и другими. И в этом перфекционизме, возможно, заложена большая риторическая претензия к окружающему миру — ну что же еще мне сделать, чтобы вы все наконец оценили меня по достоинству! Глупая федерация никак не поймет, на какую девочку нужно ставить. Глупые судьи творят что-то не то.

"Другой человек" (так Софья назвала Алину Горбачеву в шоу "Каток") обходит на сотые балла на чемпионате России, ну и пусть у нее две попытки четверных в произвольной программе, а у Муравьевой — контент без тройных акселей и со сдвоенными каскадами.

Делала все, что хотела

Ведущий Алексей Ягудин допытывается, почему ей неинтересно остаться и стать чемпионкой России. "Я очень хотела. Я пыталась", — говорит Соня Ягудину. Алексея ее ответ как будто не устраивает, — этот вопрос для него тоже болезненный. Ему в свое время национальное золото не покорилось. Но он предпринял 8 попыток, а потом уже не смог, потому что после золота Олимпиады обрел титановое бедро и ушел из спорта. Так до сих пор и шутит, что сумел выиграть все турниры в мире, кроме чемпионата России.



Муравьева - видная и очень интересная фигуристка, она привлекает внимание необычной внешностью, хореографической выучкой и ладными прыжками. У нее есть своя аудитория, состоящая из довольно образованных болельщиков, которые ценят породу и стать. На шестиминутный разминке любых соревнований Софья будет выделяться среди всех участниц благодаря своим достоинствам. Но и недостатков у нее, как у любого другого человека, тоже хватает.

Все эти четыре года она, по сути, играла как хотела. Ей нужен был индивидуальный подход к тренировкам — хорошо, пусть будет, лишь бы давал результат и хорошее настроение Соне. И Плющенко, и даже Мишин были готовы идти навстречу. Она хотела катать два "Лебединых озера" в один год — хорошо, даже замечательно, кому же еще, как не Соне. Она психовала в кисс-энд-крае после неудачных стартов — имеет право. Тренер все равно до последнего будет держать покерфейс и поддерживать. Не хотела экспериментировать со стилем, чтобы кататься только в платьях своей мамы — все это тоже принимали.



Недостаток признания может творить с чувствительным к успеху человеком страшные вещи, заставляя его идти на крайние меры, о которых потом легко пожалеть. В канонической сказке про Золушку фея говорила: очень вредно не ехать на бал, когда ты этого заслуживаешь. Прекрасный принцип, который многим стоит взять на вооружение.



Но фея нигде не говорила, что если доступа к балу в данный момент нет, надо идти по головам кучеров-крыс, рвать отношения с лошадьми-мышами и в принципе сжигать все мосты в месте, где ты по-прежнему живешь. Особенно если никакого плана побега на самом деле нет. А помимо бала существуют еще такие вещи, как достоинство и репутация.