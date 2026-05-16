В столице пройдет "Ночь московского спорта"

В столице 30 мая пройдет праздник "Ночь московского спорта"

© Фото : пресс-служба Департамента спорта города МосквыФестиваль "Ночь московского спорта" в Москве
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Городской праздник здорового образа жизни "Ночь московского спорта" пройдет на центральных площадках столицы 30 мая с 19.00 до 22.00, сообщается на сайте мэра и правительства города.
"Тридцатого мая с 19.00 до 22.00 жителей и гостей столицы приглашают на городской праздник здорового образа жизни "Ночь московского спорта". Гостей ждут свыше 100 разнообразных тренировок и мастер-классов для всей семьи на центральных площадках города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Ильинском сквере пройдут фан-встречи с известными спортсменами - фигуристкой Евгенией Медведевой и BMX-райдером Райаном Вильямсом. На Арбате откроют площадку для брейкданса и танцевальной терапии. Для любителей экстрима установят рампу и проведут тренировки по силовым дисциплинам.
"Все желающие смогут посоревноваться в настольном хоккее, теннисе и футболе, попробовать силы в гиревом спорте и армрестлинге. В Парке Горького гостей ждут занятия по степ-аэробике, воркауту, паркуру, а также зрелищное гидрофлай-шоу", - подчеркивается в сообщении.
Дополняется, что в рамках праздника также будут работать падел-корты проекта "Московский спорт", где все желающие смогут принять участие в любительском турнире.
"Гости праздника смогут зарядиться энергией на тренировках в гамаках, занятиях на подвесных петлях и сайклинге под зажигательные диджей-сеты с профессиональными инструкторами, а также принять участие в любительских турнирах по стритболу", - уточняется в сообщении.
Вход свободный. На некоторые активности потребуется предварительная регистрация. Она будет приоритетной для участников специальной военной операции и членов их семей.
