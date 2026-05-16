Россиянин завоевал золото на чемпионате Европы по борьбе до 17 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский борец вольного стиля Максим Монгуш завоевал золото чемпионата Европы по спортивной борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет.

В весовой категории до 55 кг россиянин Осман Темирсултанов завоевал серебро, а бронзовым призером стал Асильдер Аслуев (до 48 кг).

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский борец вольного стиля Максим Монгуш завоевал золото чемпионата Европы по спортивной борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет в Самокове (Болгария).

В финальной схватке в весовой категории до 65 кг Монгуш одержал победу над азербайджанцем Рашидом Назаровым.

В весовой категории до 55 кг россиянин Осман Темирсултанов завоевал серебро, уступив в финале армянину Сурену Ишканяну. Бронзовыми призером также стал Асильдер Аслуев (до 48 кг), одолевший в схватке за медаль грузина Лашу Коридзе.