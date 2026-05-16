Россиянин завоевал золото на чемпионате Европы по борьбе до 17 лет

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский борец вольного стиля Максим Монгуш завоевал золото чемпионата Европы по спортивной борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет в Самокове (Болгария).
В финальной схватке в весовой категории до 65 кг Монгуш одержал победу над азербайджанцем Рашидом Назаровым.
В весовой категории до 55 кг россиянин Осман Темирсултанов завоевал серебро, уступив в финале армянину Сурену Ишканяну. Бронзовыми призером также стал Асильдер Аслуев (до 48 кг), одолевший в схватке за медаль грузина Лашу Коридзе.
Чемпионат Европы завершится 17 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с национальными флагом и гимном.