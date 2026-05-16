Команда Мельниковой заняла третье место в финале клубного чемпионата Италии

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Команда Libertas Vercelli, в составе которой выступила россиянка Ангелина Мельникова, заняла третье место в финале клубного чемпионата Италии по спортивной гимнастике, который прошел в Бергамо.
В женском зачете Мельникова вместе с командой Libertas Vercelli набрала 153,300 балла. Первое место заняла команда Brixia (161,900), второе - Ginnastica Civitavecchia (156,300).
В мужском соревновании участие принял россиянин Арсений Духно, который выступил в составе команды Pro Carate. Его коллектив занял четвертое место, набрав суммарно 230,950 балла. Первой стала команда Romagna (237,900), второй - Spes Mestre (234,850).