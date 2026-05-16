Медведеву по силам обыгрывать Синнера и Алькараса, считает Чесноков - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
20:14 16.05.2026
Медведеву по силам обыгрывать Синнера и Алькараса, считает Чесноков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Чесноков считает, что Даниил Медведев способен обыгрывать Янника Синнера и Карлоса Алькараса.
  • В субботу Медведев проиграл Синнеру в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме.
  • Чесноков отметил высокий уровень игры Медведева и считает, что теннисист заслуживает более высокой позиции в рейтинге.
КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву по силам обыгрывать итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса, заявил РИА Новости финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
В субботу Медведев проиграл Синнеру в полуфинале теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме со счетом 2:6, 7:5, 4:6.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Internazionali BNL d'Italia
16 мая 2026 • начало в 17:05
Завершен
Янник Синнер
2 : 16:25:76:4
Даниил Медведев
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Для меня этот полуфинал был настоящим финалом, матч стал украшением турнира. Два игрока показали невероятный, высочайший уровень. Как они двигаются, какая мощь ударов, это просто-напросто восхищает", - сказал Чесноков.
"Конечно, надо быть готовым к любым условиям и переносам в том числе. Но если взять Синнера и Алькараса, кто на сегодняшний день может дать им сопротивление? Медведев в этом году показал, что он способен обыгрывать этих двух игроков. Начало прошлого года было для него провальным, он проигрывал всем и собрал букет проигрышей. Но в этом году он играет очень солидно, и если брать его десятую позицию в рейтинге, то считаю, что он заслуживает лучшего", - добавил он.
