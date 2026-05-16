Рейтинг@Mail.ru
Медведев в борьбе проиграл Синнеру в полуфинале "Мастерса" в Риме - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:23 16.05.2026 (обновлено: 17:24 16.05.2026)
Медведев в борьбе проиграл Синнеру в полуфинале "Мастерса" в Риме

Синнер обыграл Медведева и прошел в финал "Мастерса" в Риме

© Соцсети теннисистаДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Соцсети теннисиста
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме.
  • Встреча завершилась поражением Медведева со счетом 2:6, 7:5, 4:6.
  • Синнер одержал 33-ю победу подряд на «Мастерсах» и обновил рекорд по выигранным матчам на турнирах этой категории.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
Встреча завершилась поражением седьмого номера посева Медведева со счетом 2:6, 7:5, 4:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. Изначально матч проходил в пятницу и был прерван из-за дождя в третьем сете на подаче Медведева при счете 4:2 в пользу итальянца.
Синнер одержал 33-ю победу подряд на "Мастерсах" и обновил рекорд по выигранным матчам на турнирах этой категории. Медведев прервал серию итальянца без проигранных сетов, которая составляла девять встреч. Также россиянин впервые с 5 сентября 2024 года взял сет у Синнера. Тогда он уступил в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6. После этого Медведев не выиграл ни одной партии у итальянца в трех матчах подряд на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Счет личных встреч стал 10-7 в пользу представителя Италии.
В решающем матче финалист прошлогоднего "Мастерса" в Риме сыграет с норвежцем Каспером Руудом (23-й номер посева).
Каспер Рууд - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Рууд вышел в финал "Мастерса" в Риме
15 мая, 19:54
 
ТеннисСпортРимИталияДаниил МедведевЯнник СиннерКаспер РуудАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала