Медведев в борьбе проиграл Синнеру в полуфинале "Мастерса" в Риме

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
Встреча завершилась поражением седьмого номера посева Медведева со счетом 2:6, 7:5, 4:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. Изначально матч проходил в пятницу и был прерван из-за дождя в третьем сете на подаче Медведева при счете 4:2 в пользу итальянца.
Синнер одержал 33-ю победу подряд на "Мастерсах" и обновил рекорд по выигранным матчам на турнирах этой категории. Медведев прервал серию итальянца без проигранных сетов, которая составляла девять встреч. Также россиянин впервые с 5 сентября 2024 года взял сет у Синнера. Тогда он уступил в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6. После этого Медведев не выиграл ни одной партии у итальянца в трех матчах подряд на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Счет личных встреч стал 10-7 в пользу представителя Италии.
В решающем матче финалист прошлогоднего "Мастерса" в Риме сыграет с норвежцем Каспером Руудом (23-й номер посева).
