"Манчестер Сити" обыграл "Челси" и в восьмой раз завоевал Кубка Англии
19:03 16.05.2026 (обновлено: 19:08 16.05.2026)
"Манчестер Сити" обыграл "Челси" и в восьмой раз завоевал Кубка Англии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии по футболу со счетом 1:0.
  • «Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка Англии, выиграв турнир впервые с 2023 года.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии по футболу.
Встреча в Лондоне на стадионе "Уэмбли" завершилась со счетом 1:0 в пользу "горожан", в составе которых гол забил Антуан Семеньо (72-я минута).
"Манчестер Сити" выиграл Кубок Англии восьмой раз в своей истории и впервые с 2023 года. "Горожане" также выходили в финал турнира в 2024 и 2025 годах, но проигрывали в решающем матче. "Челси" тоже является восьмикратным обладателем Кубка Англии, команда в девятый раз проиграла в финале турнира.
