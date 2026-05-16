"Манчестер Сити" обыграл "Челси" и в восьмой раз завоевал Кубка Англии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии по футболу со счетом 1:0.
- «Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка Англии, выиграв турнир впервые с 2023 года.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии по футболу.
Встреча в Лондоне на стадионе "Уэмбли" завершилась со счетом 1:0 в пользу "горожан", в составе которых гол забил Антуан Семеньо (72-я минута).
"Манчестер Сити" выиграл Кубок Англии восьмой раз в своей истории и впервые с 2023 года. "Горожане" также выходили в финал турнира в 2024 и 2025 годах, но проигрывали в решающем матче. "Челси" тоже является восьмикратным обладателем Кубка Англии, команда в девятый раз проиграла в финале турнира.