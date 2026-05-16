Наука
 
06:08 16.05.2026
Человечеству известно более шести тысяч экзопланет, рассказала ученый

© NASA, CSA, ESA, J. Olmsted (STScI), Science: N. Madhusudhan (Cambridge University)Экзопланета-океан K2-18 b
Экзопланета-океан K2-18 b. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Человечеству известно более шести тысяч экзопланет.
  • Количество открытых экзопланет растет благодаря различным методам и инструментам поиска.
  • Ученые ожидают выхода нового каталога европейского спутника GAIA в 2030 году.
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Человечеству известно уже более шести тысяч планет, находящихся за пределами Солнечной системы, это число постоянно растет, рассказала РИА Новости научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН Владислава Ананьева.
"На сегодня известно более шести тысяч экзопланет. Планеты открывают еженедельно, иногда по одной-две, иногда сразу по десятку. То есть это количество непрерывно, но неравномерно растет", - сказала Ананьева.
Она объяснила это наличием различных методов и инструментов для поиска экзопланет. На заре их изучения использовался только метод лучевых скоростей, а в год удавалось обнаружить по 10-20 планет. Когда появились специализированные космические миссии для поиска планет транзитным методом, например, как американский телескоп Kepler, работавший в 2009-2018 годах, количество открытых планет резко возросло.
Ананьева уточнила, что количество новых планет резко увеличивается, когда ученые, работающие с каким-либо телескопом, выпускают каталог открытых им планет за определенный период. Так, например, с каждым выходом каталога Kepler сообщалось о нескольких сотнях новых планет.
Сейчас ученые ждут выхода нового каталога европейского спутника GAIA, который способен обнаруживать планеты с помощью астрометрии – регистрации колебаний положения звезды при ее движении по небесной сфере, вызванных влиянием планет. Аппарат уже выключен, но ученые продолжают изучение его результатов, наиболее полный каталог ожидается в 2030 году.
