Человечеству известно более шести тысяч экзопланет, рассказала ученый

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Человечеству известно уже более шести тысяч планет, находящихся за пределами Солнечной системы, это число постоянно растет, рассказала РИА Новости научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН Владислава Ананьева.

"На сегодня известно более шести тысяч экзопланет. Планеты открывают еженедельно, иногда по одной-две, иногда сразу по десятку. То есть это количество непрерывно, но неравномерно растет", - сказала Ананьева.

Она объяснила это наличием различных методов и инструментов для поиска экзопланет. На заре их изучения использовался только метод лучевых скоростей, а в год удавалось обнаружить по 10-20 планет. Когда появились специализированные космические миссии для поиска планет транзитным методом, например, как американский телескоп Kepler, работавший в 2009-2018 годах, количество открытых планет резко возросло.

Ананьева уточнила, что количество новых планет резко увеличивается, когда ученые, работающие с каким-либо телескопом, выпускают каталог открытых им планет за определенный период. Так, например, с каждым выходом каталога Kepler сообщалось о нескольких сотнях новых планет.