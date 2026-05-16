Эксперт рассказал, как использовать кофейную гущу для удобрения на даче

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рассказал, что кофейную гущу можно использовать в качестве удобрения на даче.

Кофейную гущу необходимо смешивать с землей, так как в цельной гуще может заводиться плесень.

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рассказал РИА Новости, что кофе можно использовать на даче в качестве удобрения, смешав кофейную гущу с землей.

"Да, кофейную гущу можно использовать при выращивании растений, но только смешав ее с землей", - сказал он.