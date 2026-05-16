Сборная Чехии впервые в истории проиграла Словении на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сборная Словении в овертайме обыграла команду Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча в Фрибуре завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу словенской сборной, в составе которой шайбы забросили Матич Торок (10-я минута), Анже Куральт (49) и Марцел Махковец (62). У чехов отличились Мартин Каут (25) и Лукаш Седлак (38).
09:49 • Matic Torok
(Ян Дрозг, Роберт Саболич)
48:28 • Anze Kuralt
(Jan Golicic, Рок Тичар)
61:14 • Marcel Mahkovec
(Рок Тичар)
24:44 • Мартин Каут
(Matyas Melovsky)
37:14 • Лукаш Седлак
(Михал Кепмны, Ян Мандат)
Сборная Словении одержала победу в дебютном матче на турнире и впервые в своей истории обыграла чехов, которые потерпели поражение после выигранной первой игры.