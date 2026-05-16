Сборная Чехии впервые в истории проиграла Словении на ЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
23:44 16.05.2026
Сборная Чехии впервые в истории проиграла Словении на ЧМ по хоккею

Сборная Чехии впервые в своей истории проиграла словенцам на ЧМ по хоккею

  • Сборная Словении обыграла сборную Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
  • Впервые в истории сборная Чехии потерпела поражение от сборной Словении на ЧМ по хоккею.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сборная Словении в овертайме обыграла команду Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча в Фрибуре завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу словенской сборной, в составе которой шайбы забросили Матич Торок (10-я минута), Анже Куральт (49) и Марцел Махковец (62). У чехов отличились Мартин Каут (25) и Лукаш Седлак (38).
Чемпионат мира по хоккею
16 мая 2026 • начало в 21:20
Закончен в OT
Словения
3 : 2
Чехия
09:49 • Matic Torok
(Ян Дрозг, Роберт Саболич)
48:28 • Anze Kuralt
(Jan Golicic, Рок Тичар)
61:14 • Marcel Mahkovec
(Рок Тичар)
24:44 • Мартин Каут
(Matyas Melovsky)
37:14 • Лукаш Седлак
(Михал Кепмны, Ян Мандат)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Словении одержала победу в дебютном матче на турнире и впервые в своей истории обыграла чехов, которые потерпели поражение после выигранной первой игры.
В следующем матче словенцы сыграют с норвежцами в воскресенье. Сборная Чехии в понедельник встретится с командой Швеции.
