Сборная Швейцарии одержала вторую победу на ЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
23:39 16.05.2026 (обновлено: 03:33 17.05.2026)
Сборная Швейцарии одержала вторую победу на ЧМ по хоккею

  • Сборная Швейцарии одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 4:2.
  • Это вторая победа сборной Швейцарии на турнире, в дебютной игре команда обыграла американцев.
  • Чемпионат мира по хоккею завершится 31 мая.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы A в Цюрихе завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). В составе швейцарской сборной шайбы забросили Тимо Майер (31-я минута), Дамьен Риа (38; 53) и Дин Кукан (41). У латвийцев дубль оформил Рудольф Балцерс (32; 60).
Сборная Швейцарии одержала вторую победу на турнире. В дебютной игре команда обыграла американцев. Латвийцы провели первую встречу на чемпионате мира.
В следующем матче швейцарцы сыграют с немцами в понедельник. Латвийцы встретятся со сборной Германии в воскресенье.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
