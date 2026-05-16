Сборная Швейцарии одержала вторую победу на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы A в Цюрихе завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). В составе швейцарской сборной шайбы забросили Тимо Майер (31-я минута), Дамьен Риа (38; 53) и Дин Кукан (41). У латвийцев дубль оформил Рудольф Балцерс (32; 60).
Сборная Швейцарии одержала вторую победу на турнире. В дебютной игре команда обыграла американцев. Латвийцы провели первую встречу на чемпионате мира.
В следующем матче швейцарцы сыграют с немцами в понедельник. Латвийцы встретятся со сборной Германии в воскресенье.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.