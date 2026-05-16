Рейтинг@Mail.ru
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого продлил серию без побед до четырех матчей - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:16 16.05.2026 (обновлено: 17:22 16.05.2026)
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого продлил серию без побед до четырех матчей

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого на выезде проиграл "Юннань Юкуну" в чемпионате Китая

© Фотография из соцсетейЭмблема "Шанхай Шэньхуа"
Эмблема Шанхай Шэньхуа - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фотография из соцсетей
Эмблема "Шанхай Шэньхуа". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Шанхай Шэньхуа" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого проиграл "Юннань Юкун" в матче 12-го тура чемпионата Китая по футболу.
  • "Шанхай Шэньхуа" продлил серию без побед в лиге до четырех матчей и идет на седьмом месте, имея в своем активе 11 очков.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, на выезде проиграл "Юннань Юкун" в матче 12-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча, прошедшая в Юйси, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых отличился Оскар Мариту (66-я минута).
"Шанхай Шэньхуа" продлил серию без побед в лиге до четырех матчей и идет на седьмом месте, имея в своем активе 11 очков. Ранее клуб был оштрафован на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. "Юннань Юкун" (19) располагается на третьей строчке.
Футболисты Шанхай Шэньхуа - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Шанхай" Слуцкого сыграл вничью в матче чемпионата Китая
9 мая, 16:46
 
ФутболСпортКитайШанхай ШэньхуаЛеонид Слуцкий (Тренер)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала