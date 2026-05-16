"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого продлил серию без побед до четырех матчей

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, на выезде проиграл "Юннань Юкун" в матче 12-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча, прошедшая в Юйси, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых отличился Оскар Мариту (66-я минута).
"Шанхай Шэньхуа" продлил серию без побед в лиге до четырех матчей и идет на седьмом месте, имея в своем активе 11 очков. Ранее клуб был оштрафован на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. "Юннань Юкун" (19) располагается на третьей строчке.