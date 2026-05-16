Великобритания проиграла Австрии на чемпионате мира по хоккею
15:45 16.05.2026 (обновлено: 15:52 16.05.2026)
Великобритания проиграла Австрии на чемпионате мира по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Австрии обыграла команду Великобритании на чемпионате мира по хоккею со счетом 5:2.
  • В следующем матче турнира австрийцы 17 мая сыграют с командой Венгрии, сборная Великобритании в этот же день встретится с американцами.
  • Чемпионат мира проходит с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибур.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сборная Австрии по хоккею обыграла команду Великобритании в первом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы A в Цюрихе завершилась со счетом 5:2 (3:2, 2:0, 0:0) в пользу сборной Австрии. В составе победителей дубль оформил Петер Шнайдер (7-я и 27-я минуты), шайбы также забросили Ниснер Беньямин (3), Пол Хубер (10) и Леон Валлнер (34). У команды Великобритании отличились Дэвид Клементс (16) и Лиам Кирк (17).
В матче группы B сборная Словакии обыграла норвежцев со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
Чемпионат мира проходит с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибур. Сборные России и Белоруссии пятый год подряд пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).
