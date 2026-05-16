"Локомотив" сенсационно проиграл "Спартаку" во втором матче финала МХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локо» во втором матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги со счетом 3:1.
- Счет в серии до четырех побед стал 1-1, третья встреча пройдет 18 мая в Москве.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" одержал победу над ярославским "Локо" во втором матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу "Спартака". В составе победителей шайбы забросили Андрей Быков (9-я минута), Максим Филимонов (27) и Силантий Кожушко (60). У "Локо" отличился Матвей Котков (31).
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третья встреча пройдет 18 мая в Москве.
Действующим обладателем Кубка Харламова является "Спартак".