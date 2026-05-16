Российские юниоры проиграли Белоруссии на Кубке будущего

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков до 18 лет, уступила в овертайме молодежной сборной Белоруссии (до 20 лет) на турнире "Кубок будущего", который проходит в Новосибирске.
Встреча завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу белорусов, у которых отличились Егор Карабань (10-я минута), Кирилл Севко (12) и Илья Кулаков (64). В составе российской команды шайбы забросили Денис Лузанов (37) и Артем Фролов (51).
Ранее российские юниоры уступили молодежной сборной России (0:6). Белорусы разгромили сборную Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) со счетом 7:0.
Сборная Белоруссии с 4 очками возглавила таблицу, юниорская сборная России идет третьей (1 очко). Позднее в субботу состоится матч молодежной сборной России и сборной СХЛ.
Турнир с участием четырех сборных в Новосибирске продлится до 17 мая.