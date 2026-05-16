16:32 16.05.2026 (обновлено: 16:36 16.05.2026)
Карасев покинул пост главного тренера МБА-МАИ

  • Василий Карасев покинул пост главного тренера московского баскетбольного клуба МБА-МАИ.
  • Он покидает команду в связи с истечением контракта.
  • За четыре сезона под руководством Карасева МБА-МАИ дважды выходила в плей-офф Единой лиги ВТБ, два раза завоевывала бронзовые медали Кубка России.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский специалист Василий Карасев покинул пост главного тренера московского баскетбольного клуба МБА-МАИ, выступающего в Единой лиге ВТБ, сообщается в Telegram-канале команды.
Тренер покидает команду в связи с истечением контракта. В нынешнем сезоне клуб занял седьмое место в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ проиграл в серии казанскому УНИКСу (0-3).
"Василий Карасев навсегда вписал свое имя в историю нашего клуба. Он возглавил команду перед важным событием, дебютом в Единой лиге ВТБ, и все эти годы прикладывал все усилия к становлению команды. Сейчас пришло время и Василию Николаевичу, и клубу двигаться дальше. Настал момент, когда мы хотим изменить стиль игры, свои подходы. Мы благодарим Василия Николаевича за труд на благо МБА-МАИ и желаем удачи на новом этапе", - заявил генеральный директор команды Игорь Кочарян.
Карасев возглавил МБА-МАИ перед дебютом клуба в Единой лиге ВТБ в 2022 году. За четыре сезона под руководством специалиста столичная команда дважды выходила в плей-офф турнира, два раза завоевывала бронзовые медали Кубка России и в прошедшем сезоне впервые в истории стала обладателем Кубка страны.
