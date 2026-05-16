Карасев покинул пост главного тренера МБА-МАИ

Карасев возглавил МБА-МАИ перед дебютом клуба в Единой лиге ВТБ в 2022 году. За четыре сезона под руководством специалиста столичная команда дважды выходила в плей-офф турнира, два раза завоевывала бронзовые медали Кубка России и в прошедшем сезоне впервые в истории стала обладателем Кубка страны.