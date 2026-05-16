В Тель-Авиве сотни израильтян вышли на антиправительственный митинг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аналогичные антиправительственные акции проходят в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу.
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Сотни израильтян вышли в субботу вечером на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит на театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Биньямина Нетаньяху.
Активисты держат в руках плакаты с призывами к правительству проводить мирную политику в регионе. Звучат также призывы к досрочным выборам в Израиле и защите демократических ценностей. Эта часть израильского общества выступает также против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.
Одним из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка является создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
На месте проведения акции дежурят крупные силы полиции, которые не вмешиваются в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.