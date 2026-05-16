Васильев заявил, что долги Исинбаевой портят ее имидж в России
13:08 16.05.2026 (обновлено: 13:36 16.05.2026)
Васильев заявил, что долги Исинбаевой портят ее имидж в России

Васильев: информация о долгах Исинбаевой не добавляет позитива ее имиджу

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Задолженность по кредитам не добавляет позитивных красок имиджу двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, стало известно, что с Исинбаевой принудительно взыскивают 7187,06 рубля в рамках задолженности "по кредитным платежам (кроме ипотеки)".
«
"Раз это Исинбаева, то появляется такой повод для обсуждения. То, что такая информация не добавляет позитива ее имиджу, это правда. И если ты собрался покинуть свою родину, то хотя бы сделай это красиво. Но это ее жизнь, и она ее определила для себя. Ей самой надо думать и принимать решения. Мне кажется, что не надо на это обращать внимания. Может быть, она даже не подозревает, что у нее есть такие проблемы, для нее ведь это копейки", - сказал Васильев.
Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом (в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине). На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль. Бывшая спортсменка уже несколько лет живет с семьей в Испании.
В конце апреля Life сообщил, что на Исинбаеву подали в суд, поскольку она третий год не оплачивает коммунальные услуги за квартиры в Москве. Сумма задолженности по ЖКУ за два жилья выросла до 440 тысяч рублей. По данным источника издания на тот момент, Исинбаева рисковала получить блокировку по своим банковским счетам в России. Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила спортсменке счет в размере 920 тысяч рублей. Ранее Исинбаева уже получала блокировку за неуплату 1,5 миллиона, экс-спортсменке понадобилось два месяца на закрытие долга.
