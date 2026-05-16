Четвертая ракетка мира проиграла украинке в финале турнира в Риме

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф проиграла украинке Элине Свитолиной в финале турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2 в пользу посеянной под седьмым номером украинки. Гауфф выступала под третьим номером посева. Спортсменки провели на корте 2 часа 49 минут.
16 мая 2026
Свитолиной 31 год. Она выиграла второй турнир в сезоне и 20-й в карьере. 22-летняя Гауфф в текущем сезоне не завоевала ни одного трофея, всего на ее счету 11 титулов.