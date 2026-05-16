Рейтинг@Mail.ru
Четвертая ракетка мира проиграла украинке в финале турнира в Риме - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:03 16.05.2026 (обновлено: 03:35 17.05.2026)
Четвертая ракетка мира проиграла украинке в финале турнира в Риме

Четвертая ракетка мира Гауфф проиграла украинке в финале турнира WTA 1000 в Риме

© Фото : Пресс-служба WTAАмериканская теннисистка Кори (Коко) Гауфф
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американка Кори Гауфф проиграла украинке Элине Свитолиной в финале турнира категории WTA 1000 в Риме.
  • Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2 в пользу Свитолиной.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф проиграла украинке Элине Свитолиной в финале турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2 в пользу посеянной под седьмым номером украинки. Гауфф выступала под третьим номером посева. Спортсменки провели на корте 2 часа 49 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Internazionali BNL d'Italia
16 мая 2026 • начало в 19:10
Завершен
Кори Гауфф
1 : 24:67:62:6
Элина Свитолина
Календарь Турнирная таблица История встреч
Свитолиной 31 год. Она выиграла второй турнир в сезоне и 20-й в карьере. 22-летняя Гауфф в текущем сезоне не завоевала ни одного трофея, всего на ее счету 11 титулов.
Мирра Андреева и Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
У Андреевой и Шнайдер есть шансы выиграть турнир в Риме, считает Чесноков
Вчера, 20:19
 
ТеннисСпортКори ГауффЭлина СвитолинаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала