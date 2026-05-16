"СКА-Хабаровск" дома победил "Нефтехимик" в последнем туре Первой лиги

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче последнего, 34-го тура Первой лиги.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых отличились Тельядо Алкалде (7-я минута) и Камран Алиев (25).
"Нефтехимик" набрал 43 очка и гарантировал себе 11-е место в таблице по итогам чемпионата. "СКА-Хабаровск" (42 очка) располагается на 12-й позиции.
