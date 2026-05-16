Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Хабаровск" дома победил "Нефтехимик" в последнем туре Первой лиги - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:03 16.05.2026 (обновлено: 12:32 16.05.2026)
"СКА-Хабаровск" дома победил "Нефтехимик" в последнем туре Первой лиги

"СКА-Хабаровск" обыграл "Нефтехимик" в 34-м туре Первой лиги

© Фото : Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"Футболисты клуба "СКА-Хабаровск"
Футболисты клуба СКА-Хабаровск - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
Футболисты клуба "СКА-Хабаровск". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "СКА-Хабаровск" обыграл "Нефтехимик" в матче последнего, 34-го тура Первой лиги.
  • Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Хабаровска.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче последнего, 34-го тура Первой лиги.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых отличились Тельядо Алкалде (7-я минута) и Камран Алиев (25).
"Нефтехимик" набрал 43 очка и гарантировал себе 11-е место в таблице по итогам чемпионата. "СКА-Хабаровск" (42 очка) располагается на 12-й позиции.
Футболисты воронежского Факела - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Факел" спустя год вернулся в РПЛ
8 мая, 19:56
 
ФутболСпортХабаровскПервая ЛигаКамран АлиевСКА-ХабаровскНефтехимик
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала